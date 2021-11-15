Фестиваль «Дагестан — по-прежнему самый любимый на свете» прошёл в Великом Новгороде

Фестиваль культуры народов Дагестана «Дагестан — по-прежнему самый любимый на свете» прошёл в городе Великий Новгород. Проект, организованный НКО «Творческий центр «Территория успеха» при сотрудничестве с новгородской региональной общественной организацией народов Дагестана «Ватан», направлен на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений. Гостем мероприятия стал врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов. Министр отметил, что данный фестиваль направлен на то, чтобы рассказать об истории и культуре республики, а также на налаживание культурных отношений между нашими субъектами. Мероприятие состоялось в рамках празднования столетнего юбилея Дагестанской АССР.

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