Фермеры-энтузиасты восстанавливают промышленное производство яиц

Фермеры Тетакаевы и Гаджимурзаевы из села Нижнее Казанище Буйнакского района объединились, чтобы наладить масштабное производство яиц. Продукция поставляется на рынки республики и за пределы.

На грант Минсельхозпрода республики фермеры построили бетонный корпус на площади 1 000 квадратных метров.

Здесь можно получать дополнительно в год в пределах 10-11 млн штук яиц. Используется многоярусное клеточное оборудование.

Фермеры рассчитывают на поддержку государства для технологической модернизации цехов.