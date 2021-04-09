Экономика

Фермеры-энтузиасты восстанавливают промышленное производство яиц

Оставить комментарий

Фермеры Тетакаевы и Гаджимурзаевы из села Нижнее Казанище Буйнакского района объединились, чтобы наладить масштабное производство яиц. Продукция поставляется на рынки республики и за пределы.

На грант Минсельхозпрода республики фермеры построили бетонный корпус на площади 1 000 квадратных метров.
Здесь можно получать дополнительно в год в пределах 10-11 млн штук яиц. Используется многоярусное клеточное оборудование.

Фермеры рассчитывают на поддержку государства для технологической модернизации цехов.

Также читают:

Дагстат обнародовал стоимость продовольственной ко...
В этом году в Дагестане будет построено 126 км нов...
Бюджет 2019 года отличается от предыдущих
90% коньяка из натурального сырья в России произво...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *