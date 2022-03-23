Фермер Елманбет Камашов поддержал проведение ярмарок

В условиях тотального введения экономических санкций, объявленных нашей стране Западом, важнейшей задачей также является обеспечение продовольственной безопасности, развитие производства продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости.

Основным местом производства пищевой продукции у нас по традиции является село. Сегодня с приходом весны у сельских фермеров, арендаторов, глав личных подсобных хозяйств Дагестана забот и хлопот хватает. Люди пашут, обрабатывают свои земельные участки, готовят почву для будущего урожая этого года.

Один из таких сельхозтоваропроизводителей – это житель Ногайского района, глава КФХ «Гульмира» Елманбет Камашов. Он практически является потомственным животноводом. Его отец Байрамеш Камашов в советские годы всю свою сознательную жизнь трудился старшим чабаном овцесовхоза «Кунбатарский». Всей семьей они жили в степи, в кошаре и поэтому у Елманбета руки с малых лет приучены к нелегкой чабанской работе.

Свой трудовой путь он начал в родном совхозе еще в 1988 году. Затем, с 2005 года решил создать свое крестьянско-фермерское хозяйство. Сегодня Елманбет более 15 лет занимается выращиванием овец и крупного рогатого скота. Своими силами построил новую кошару, трудоустроил нескольких своих безработных односельчан, которые вместе с ним заняты производством продуктов животноводства: мяса, молока, шерсти.

У животновода кроме кошары должна быть и крепкая кормовая база. Во владении фермера также имеется 107 гектаров поливных земель. Здесь Елманбет ежегодно выращивает однолетние травы, рожь и суданку.

Отличительной чертой Елманбета, как фермера, является то, что он ежегодно принимает самое активное участие в районных и республиканских сельскохозяйственных ярмарках. В них он по доступной для жителей цене реализует отменную баранину и говядину. Также Елманбет является постоянным участником в благотворительных мероприятиях, проводимых в своем родном селе и в районе.

– Сельскохозяйственные ярмарки служат доступным рынком для покупки продуктов питания жителями наших городов и сел по ценам ниже рыночных. К тому же свежей и качественной продукции. Участвуя в них, фермеры, арендаторы, главы личных подсобных хозяйств быстрее и удачно реализуют произведенные своими руками мясо, картофель, морковь, капусту, фрукты, мед и другие продукты питания. Наши ярмарки также являются хорошей площадкой для знакомства сельхозтоваропроизводителям Дагестана, обмена трудовым опытом. И это все, безусловно, служит надежной основой для дальнейшего развития агропромышленного комплекса в нашей многонациональной республике, – поделился своим мнением фермер Елманбет Камашов с корреспондентом республиканской газеты «Голос степи».

Также сообщаем для жителей Ногайского района,что 25 марта в честь праздника Навруз байрам в селе Терекли- Мектеб пройдет сельхозярмарка.

Источник: Голос степи