Фериде Алипулатова: «Хочу, чтобы наша молодежь видела, какие таланты были у наших предков, и развивала их, а не забывала»

Шеф-редактор информационного вещания РГВК «Дагестан» Фериде Алипулатова стала победителем в конкурсе грантов Главы РД с проектом «Попробуй повтори уникальные промыслы Дагестана».

«Мой проект — это своего рода вызов молодежи. На него меня вдохновила написанная мною ранее статья о мюрегинской вышивке. Это очень редкое ремесло и оно, к сожалению, исчезает. Но мюрегинский народ решил восстановить его. Это займет несколько лет, но тем нее менее они идут в этом направлении достаточно успешно. И я хотела бы, чтобы такая история была не только у мюрегинской вышивки. Хочу, чтобы наша молодежь видела, какие таланты были у наших предков, и развивала их, а не забывала», — рассказала Фериде Алипулатова.