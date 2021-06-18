Федеральный центр выделяет 775 млн на развитие сельских территорий в Дагестане

Вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудил с заместителем министра сельского хозяйства Оксаной Лут реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

По ней в 2021-2023 годах запланировано строительство 12 объектов в Дагестане.

В Ахтынском районе построят школу на 120 мест, в Сулейман-Стальском — на 400 учеников.

По программе газифицируют отдаленные села, построят объекты водоснабжения и спортивные сооружения.

Оксана Лут и Абдулмуслим Абдулмуслимов обсудили сроки строительства и перспективы Госпрограммы.