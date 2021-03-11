Федеральный центр увеличит финансирование проекта «Чистая вода» в Дагестане

Заместитель министра строительства республики Ибрагим Абакаров рассказал об этом в интервью программе «Первая студия» на РГВК «Дагестан». По федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в республике строится много объектов, но их недостаточно для полного решения проблемы.

В городах и районах существуют проблемы с нехваткой питьевой воды, плохим её качеством и неналаженной канализацией.

На выполнение федеральной программы Дагестану выделено 4 млрд 475 млн рублей. На эти деньги до 2025 года республика должна построить 28 объектов.

«Минстрой республики сейчас добивается увеличения финансирования и это должно получиться», — отметил Абакаров.