Федеральный центр поможет Дагестану завершить объекты «незавершенки»

В Совете Федерации обсудили вопрос сокращения объёмов незавершенного строительства в Дагестане. В заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике принял участие врио главы республики Сергей Меликов.

В ходе заседания говорили о необходимости возобновления строительства социально-значимых объектов в рамках госпрограмм.

С докладом выступил врио министра экономики и территориального развития Руслан Алиев. По его информации, в республике проблему незавершенного строительства системно начали решать с 2019 года. Возникли сложности со списанием затрат, в том числи и из-за утери первичных документов.

На январь 2020 года в республике числилось 1 354 объекта «незавершенки» на сумму 41,4 млрд рублей. Достроить их у республики нет возможности.

Минэкономики определило 14 наиболее важных для республики объектов, среди которых объекты здравоохранения, образования и водоотведения. Они охватывают в общей сложности более 1 млн человек.