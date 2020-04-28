Федеральный проект «Трезвая Россия» выступает за введение ограничений продажи алкоголя

Федеральный проект «Трезвая Россия» выступает за введение дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на период глобального распространения пандемии коронавируса CoViD-19. Ограничительные меры необходимы для обеспечения государством сохранения здоровья и жизни своих граждан в особых условиях угрозы заражения коронавирусом.

Средства массовой информации и представители алкогольного бизнеса вводят граждан в заблуждение, что алкоголь якобы препятствует заражению коронавирусом. Тем временем, Всемирная организация здравоохранения поддержала позицию Федерального проекта «Трезвая Россия» о недопустимости потребления алкоголя во время пандемии коронавируса. Минздрав России заявил о полной несостоятельности алкоголя, как средства борьбы с коронавирусом, подчеркнув его ослабляющее воздействие на иммунитет человека. Несмотря на это, 69% опрошенных считают, что внутренне потребление алкоголя способствует снижению риска заболеваний. Лишь 5% граждан планируют использовать алкоголь в качестве антисептика. В таких условиях государство обязано защитить граждан от потребления алкоголя, как усугубляющего фактора распространения коронавируса CoViD-19.

Экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 60% в сравнении с мартом предыдущего года. Наибольшим спросом среди алкогольной продукции пользуется водка (65%), вино (53%). Опрошенные также увеличили покупку пивной продукции (40%). Аналитики провели опрос более чем 6 тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя. Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение самоизоляции (90% опрошенных). Многие граждане ошибочно воспринимают самоизоляцию в объявленные нерабочие дни как отдых, в течение которого допустимо чрезмерное потребление алкоголя.

При мониторинге было выявлено проведение различных скидочных акций в крупных сетях. Представители алкогольного бизнеса используют агрессивную рекламу и маркетинговые ходы для увеличения продаж своей продукции. Алкомаркеты информируют граждан о необходимости «внепланового отпуска с вином, начале большого винного сейла и угощениях вином во время карантина», предлагаю крепкую алкогольную продукцию со скидкой 40%, мессенджеры и социальные сети изобилуют предложениям алкогольной продукции. При этом многие алкомаркеты и «наливайки» разнообразили свой ассортимент товарами первой необходимости чтобы продолжить свою деятельности под видом продуктовых магазинов.

Также зафиксировано кратное увеличение предложений по незаконной продаже алкоголя в интернете дистанционным способом. Сайты, соцсети и рассылки обещают гражданам скрасить нахождение в самоизоляции и предлагают доставку алкоголя на дом. Дистанционная продажа не только запрещена законом, но и является каналом сбыта контрафактной продукции. Данный факт подтверждается многолетними контрольными закупками Федерального проекта «Трезвая Россия» совместно с правоохранительными органами.

В связи со сложностью происходящих событий, в условиях растущей безработицы и закредитованности населения, крайне важно не допустить спаивание населения. Непринятие мер по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в существующих условиях самоизоляции граждан, может обесценить достижения мероприятий национальных проектов по итогам 2019 года и предыдущих лет в сфере социально-экономического развития.

Федеральный проект «Трезвая Россия» обратился к Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину и опубликовал в интернете свои предложения ввести дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Ряд регионов ужесточил регулирование розничной продажи алкогольной продукции:

№ Субъект РФ Меры

1 Республика Башкортостан. Сокращено время продажи – продажа разрешена с 10 до 18 ч.

2 Республика Хакасия. Сокращено время продажи – продажа разрешена с 10 до 15 ч.

3 Республика Саха (Якутия). Продажа полностью прекратилась в нескольких муниципальных образованиях, где действует режим самоизоляции для населения: городе Якутске, Нерюнгринском районе, Мирнинском районе и городском округе Жатай

4 Забайкальский край. Запрещена розничная продажа до особого распоряжения

5 Республика Карелия. Сокращено время продажи – продажа разрешена с 10 до 14 ч.

6 Пермский край. Сокращено время продажи – продажа разрешена с 11 до 20 ч.

7 Красноярский край. Сокращено время продажи – продажа разрешена с 10 до 18 ч. Администрация Шушенского района Красноярского края также ввела ограничения на продажу спиртного. Глава района рекомендовал муниципалитетам приостановить работу объектов розничной торговли, реализующих алкогольную и табачную продукцию

8 Республика Тыва. Введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции

9 Кемеровская область. Закрыты специализированные объекты по продаже алкоголя (в первую очередь пиво на розлив), однако продажа в продовольственных магазинах не запрещена

10 Республика Крым. Закрыты специализированные объекты по продаже алкоголя (в первую очередь пиво на розлив), однако продажа в продовольственных магазинах не запрещена

11 Камчатский край. Закрыты специализированные объекты по продаже алкоголя (в первую очередь пиво на розлив), однако продажа в продовольственных магазинах не запрещена

Мнение о том, что принятие ограничительных мер повлечет рост контрафактного и суррогатного алкоголя, является ошибочным и скрывает низкую эффективность работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению продажи контрафакта и суррогата и их коррумпированность. Это не должно служить оправданием непринятия ограничительных мер на алкогольном рынке, а, наоборот, стимулировать к наведению порядка. К тому же вне зависимости от принятия ограничительных мер рынок контрафакта в настоящее время показывает рост в условиях высокого спроса на алкогольную продукцию. Это требует усиления работы правоохранителей. Более того, смена фокуса населения на здоровьесберегающий досуг в непростых условиях обеспечит кратность эффекта по завершению действия неблагоприятной среды.

Федеральный проект «Трезвая Россия» предлагает в период действия в Российской Федерации угрозы распространения коронавируса CoVID-19 принять следующие дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции:

1. Приостановить деятельность организаций по торговле алкогольной продукцией на розлив в жилых домах.

2. Определить нормы единовременного отпуска алкогольной продукции в одни руки.

3. Сократить время продажи алкогольной продукции.

4. Приостановить деятельность организаций по торговле алкогольной продукцией осуществляющих торговлю под видом продовольственных магазинов (основной ассортимент алкогольная продукция).

5. Усилить работу наркологических служб.