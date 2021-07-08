Федеральный Минстрой поможет Дагестану в решении проблем водоснабжения

Сергей Меликов встретился в Москве с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

Говорили о взаимодействии в реализации проектов в сфере строительства жилья, развития инженерной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий.

Основное внимание уделили решению проблем водоснабжения, водоотведения и расселения жильцов из аварийного жилья.

По проекту «Чистая вода» в 2021 году в Дагестане планируется реконструкция систем водоснабжения в Кизляре, Хасавюрте и селе Батлаич Хунзахского района. В селе Хунзах также запланировано строительство водопроводных очистных сооружений.

Для выполнения этих проектов министр Файзуллин дал поручения своим заместителям.