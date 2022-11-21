Федеральные меры поддержки ИТ-отрасли

Правительство Российской Федерации работает над созданием для ИТ-специалистов комфортных условий, чтобы они работали в стране, пробовали себя в новых нишах, производили конкурентоспособные отечественные продукты и обеспечивали передовыми технологиями все отрасли.

Президент России В.В. Путин подписал Указ от 2 марта 2022 г. № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации». Согласно документу, для ИТ-компаний предусматривается грантовая поддержка, льготные кредиты, средства на улучшение жилищных условий для сотрудников, налоговые преференции и ряд других мер. Разработаны и поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют число льготополучателей. Благодаря этим изменениям льготы доступны большему кругу компаний.

Работники аккредитованных IT-компаний (в том числе IT-специалисты) могут оформить льготную ипотеку при соблюдении определенных условий. Размер процентной ставки для них по общему правилу — до 5% годовых в отношении части кредита, не превышающей установленный лимит (9 млн руб. — для субъектов РФ с населением до 1 млн человек, 18 млн руб. — для остальных). При этом кредит можно взять и на большую сумму (до 15 млн руб. и 30 млн руб. включительно соответственно). Льготная программа действует для кредитных договоров, заключенных после 12 мая 2022 г. и по 31 декабря 2024 г. включительно.

Минцифры России запустило сайт, на котором представлена информация о льготной ипотеке для сотрудников IT-компаний. На странице https://www.gosuslugi.ru/ipoteka можно изучить условия программы и требования, предъявляемые к заемщику, ознакомиться со списком уполномоченных банков, ответами на частые вопросы и др.

На портале Госуслуг запущен раздел о мерах поддержки ИТ-отрасли (https://www.gosuslugi.ru/itindustry). Всего в разделе представлен каталог из 12 блоков:

 Налоговые льготы;

 Льготные кредиты;

 Гранты;

 Стимулирование спроса;

 Льготная ипотека;

 Отсрочка от армии;

 Освобождение от проверок;

 Трудоустройство иностранцев;

 Включение в реестры;

 Аккредитация;

 ИТ-образование;

 Привлечение финансирования.

В каждом блоке присутствует вся необходимая нормативная база, можно также прочитать частые вопросы по нужной мере и задать свои.

Функционал раздела со временем будет дополняться: планируется расширить перечень мер поддержки. В разделе можно найти ленту новостей и ознакомиться первым со всеми изменениями.

Также информация об актуальных государственных мерах поддержки предпринимателей регулярно размещается на платформе мсп.рф.

Региональные меры поддержки ИТ-отрасли

Принимая во внимание ключевое значение сферы ИКТ для обеспечения устойчивого и бесперебойного функционирования системы государственного управления и секторов экономики, Министерством цифрового развития Республики Дагестан проводится работа направленная на поддержку IT-отрасли, в том числе в рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 2 марта 2022 года № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».

Министерством цифрового развития Республики Дагестан подготовлена инициатива для принятия на республиканском уровне дополнительных мер поддержки:

– снижение не менее чем в два раза ставки налога на имущество, земельного налога для объектов связи и центров обработки данных;

– снижение не менее чем в два раза ставки арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального имущества для объектов связи и центров обработки данных.

Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан» ежегодно выделяются гранты Главы Республики Дагестан:

в области образования, науки, техники инноваций;

в области экономики;

в области культуры искусства;

в области молодежной политики;

в области физической культуры спорта;

в области общественной деятельности;

в области средств массовой информации;

в области малого предпринимательства.

Проработано нормативное обеспечение реализации механизма инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в Республике Дагестан, предусматривающего его распространение на компании, осуществляющие деятельность в сфере телекоммуникаций по коду 61 ОКВЭД «Деятельность в сфере коммуникаций», которое предусмотрено Законом Республики Дагестан от 29.05.2020 г. № 31. Для расчёта количества компаний, воспользовавшийся данным механизмом, необходимо сделать запрос в соответствующие органы.

Законом Республики Дагестан от 6 мая 2009 года № 26 «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения» предусмотрено установление пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для всех категорий налогоплательщиков, в том числе занятых в сфере ИТ-технологий. При этом по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения «доходы», предусмотрено снижение ставки налога до 1 процента, по объекту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» до 5 процентов.

Пониженная налоговая ставка установлена в размере 1 процента на доходы предпринимателей, занятых в следующих сферах:

— разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

— деятельность в области информационных технологий;

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

— научные исследования и разработки.

Пониженные ставки для указанных категорий плательщиков установлены без ограничения срока действия.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Закона Республики Дагестан от 8 октября 2004 года № 22 «О налоге на имущество организаций» предусмотрена пониженная налоговая ставка в размере 1 процента на 2020-2022 годы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Министерство цифрового развития Республики Дагестан 19-20 ноября 2022 года в г. Махачкале проведет региональный чемпионат по программированию «Цифровой октагон».

Цель проведения хакатона – реализация социальных проектов, отобранных по результатам проведения хакатона, поддержка молодых, талантливых ИТ-специалистов, повышение интереса молодежи к ИТ-профессиям, удовлетворение потребности ИТ-компаний в квалифицированных кадрах.

Для участия в чемпионате по программированию необходимо до 18 ноября 2022 года пройти регистрацию на сайте: https://цифровойоктагон.рф.