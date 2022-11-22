Культура

Федеральные и региональные ведомства привлечены к организации юбилея Гамзатова

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Как сообщил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, к организации юбилея сформированы 2 плана.

Заместителем Председателя Правительства России Татьяной Голиковой 1 июня текущего года утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования, предусматривающий 42 мероприятия.

Кроме того, в сентябре текущего года Правительством Республики Дагестан утвержден План, включающий мероприятия культурно-массового характера, развития социальной и коммунальной инфраструктуры в Хунзахском районе и в столице Дагестана.

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