Федеральное агентство водных ресурсов в ближайшие годы займется восстановлением уникальной экосистемы Аграханского залива

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Росводресурсов, за последние десятилетия площадь залива заметно сократилась из-за заиливания дна и падения уровня Каспия. В течение почти 3 лет учёные оценивали состояние Аграханского залива, устанавливали причины его деградации, разрабатывали рекомендации.

На сегодняшний день решение экологической проблемы стало одной из ключевых задач комплексного плана мероприятий в Дагестане до 2025 года.

Аграханский залив – место обитания редких видов птиц и животных, ценных и редких видов каспийских рыб. Во время миграции и на зимовку там останавливаются десятки тысяч водоплавающих и околоводных птиц.