Федеральное агентство по делам молодёжи в лице Павла Абрамова в Дагестане

Павел Абрамов принял участие в расширенном заседании коллегии Минмолодежи РД. В заседании участвовали также Муслим Телякавов, Сергей Снегирев и представители других ведомств республики.

Павел Абрамов открыл заседание приветственным словом Александра Бугаева, являющегося руководителем Росмолодежи. Затем он уделил особое внимание Закону о молодёжной политике, где закреплены понятия «молодая семья», «молодежь» и т.д.

Со словом к коллегии обратился и Муслим Телякавов, который озвучил важность направления большой и активной энергии молодёжи Дагестана в позитивное русло.

В заключение перед заседавшими выступил руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов, который отчитался за достижения министерства за 2020 год.