Федеральное агентство по делам молодежи сообщает о проведении Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Основной целью Премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире.

В 2023 году Национальный трек Премии проходит в 11 основным номинациям. Победители Премии получат грант на развитие проекта до 3 миллионов рублей, продюсирование и поддержку проектов со стороны партнеров Премии.

Подробно о подаче заявки и участия в Премии можно узнать на официальном сайте https://xn--e1aglkf7g.xn--b1agazb5ah1e.xn--p1ai/https://премия.мывместе.рф/, в аккаунтах в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/wall-140919648_14832 и Telegram-канале https://t.me/myvmesteawards/33