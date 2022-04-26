Фазу Алиева: «Мы рождены, чтобы быть полезными государству!»

2022 год объявлен годом празднования девяностолетнего юбилея со дня рождения народной поэтессы Республики Дагестан Фазу Гамзатовны Алиевой. Она родилась в селе Гиничутль Хунзахского района. Её детство прошло в родном селе, а поэтический талант начал раскрываться ещё в школе. В пятидесятые годы Фазу Алиева переехала в Махачкалу и поступила в Дагестанский женский педагогический институт, а в шестидесятые годы поступила в Литературный институт в Москве. 1971 год стал переломным в общественной деятельности поэтессы, ведь именно в это время она была выбрана главным редактором журнала «Женщина Дагестана». Фазу Алиева — это первая женщина-кавалер высшей награды Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. И всю свою жизнь она придерживалась одного девиза: » Мы рождены, чтобы быть полезными государству!»

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