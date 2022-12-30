«Фабрика процессов» для нацпроектов

Никому не надо объяснять, какое внимание уделяется в стране национальным проектам и как их реализация влияет на качество жизни людей. В уходящем году Дагестан участвует в реализации 13 нацпроектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Наука и университеты» и «Международная кооперация и экспорт».

В рамках указанных национальных проектов реализуется 48 региональных проектов в составе мероприятий государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан.

Средства на реализацию последних двух нацпроектов из приведённого выше списка не выделены. На финансовое обеспечение остальных 11 проектов предусмотрены средства в сумме 31 млрд 422 млн рублей, из которых 80,5 % – средства федерального бюджета, 12,1 % – республиканского бюджета, 7,4 % – внебюджетных источников, остальные – средства муниципальных образований и самих учреждений и организаций.

Год практически завершился, и уже можно подвести предварительные итоги реализации нацпроектов в республике. О них говорили на заседании президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности, которое прошло под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Общую ситуацию по их реализации обрисовал врио министра экономики и территориального развития РД Адильхан Ахмедов. Он доложил о предварительных итогах хода реализации национальных проектов на территории республики за 2022 год.

Как сообщил Ахмедов, в рамках реализации нацпроектов на территории республики в 2022 году было запланировано заключение 1235 контрактов, из которых по состоянию на 16 декабря заключено 1223 на сумму 24,1 млрд рублей, что составляет 99 %.

Руководитель Минэкономики подчеркнул, что в рамках нацпроекта «Производительность труда» на базе ДГТУ создана «Фабрика процессов». Она направлена на получение участниками в реальном производственном процессе практического опыта по применению инструментов бережливого производства, а также понимание того, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства. Сейчас «Фабрика процессов» оснащена всем необходимым оборудованием и инвентарём, обучены 4 тренера, которые в дальнейшем будут обучать принципам бережливого производства сотрудников предприятий», – доложил Адильхан Ахмедов.

Поговорим более подробно об основных нацпроектах.

«Демография»

В рамках этого национального проекта реализуется 5 региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

На заседании руководитель Минтруда РД Абдурахман Махмудов пояснил, что эти проекты охватывают вопросы поддержки семей, старшего поколения, занятости и здоровья населения, а также развития спорта. На их реализацию предусмотрено 7,9 млрд рублей, из которых около 92 % – федеральные субсидии.

По состоянию на 15 декабря 2022 года профинансировано 7,8 млрд рублей, из которых освоено 6,5 млрд, что составляет 81,3 %. На эти средства производятся ежемесячные выплаты семьям при рождении (усыновлении) первого ребёнка, для семей с бесплодием проводятся процедуры ЭКО, оказывается медицинская помощь людям пожилого возраста, строятся детсады, закупается спортивная экипировка, возводятся спортивные площадки и т. д.

Фото Минздрава РД

По словам министра, в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей» 47 тысяч семей получали ежемесячные выплаты, предусмотренные при рождении (усыновлении) первого ребёнка. На эти цели было предусмотрено 5,4 млрд рублей. Кассовое исполнение до конца года составит 100 %. Кроме того, органами здравоохранения за счёт средств ФОМС обеспечено проведение 1273 циклов ЭКО для семей с бесплодием. К концу года планируется завершить все предусмотренные проектом 1300 циклов.

Благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» 1894 гражданина пожилого возраста получили лечение на геронтологических койках, 94 человека из группы риска, проживающие в социальных учреждениях, прошли вакцинацию против пневмококка.

Проект «Содействие занятости» предусматривал строительство 58 детских садов на сумму 1,97 млрд рублей. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 31 учреждение, кассовое освоение составило 696 млн рублей. Решением Правительства России сроки сдачи по 6 объектам (на 1060 мест), имеющим низкую строительную готовность, перенесены на 2023 год.

«По итогам 11 месяцев по проекту «Спорт – норма жизни» завершены работы по монтажу всех предусмотренных 9 малых спортивных площадок комплекса ГТО, а также ведётся строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными игровыми залами в городе Дербенте и в Хасавюртовском районе. В целом предусмотренные в рамках нацпроекта «Демография» мероприятия, за исключением строительства детских садов, будут реализованы до конца года», – подчеркнул Абдурахман Махмудов.

«Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется 8 региональных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; «Развитие экспорта медицинских услуг», «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По словам министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, по нацпроекту «Здравоохранение» в рамках региональных проектов в 2022 году планировалось заключить 383 контракта, из которых на сегодня заключено 373, что составляет 97,4 %. Оставшиеся 10 контрактов в рамках мероприятий «Земский доктор/фельдшер» Минздрав РД планирует заключить до конца 2022 года.

В рамках реализации региональных проектов предусматривалась поставка 91 единицы автотранспорта и 21 машины скорой помощи, запланировано дооснащение и переоснащение оборудованием медорганизаций в количестве 379 единиц, капитальный ремонт зданий 60 объектов медорганизаций и их структурных подразделений, приобретение и монтаж 4 быстровозводимых модульных конструкций, 1 врачебной амбулатории и 3 поликлиник, а также реконструкция зданий 5 медицинских организаций. Подавляющее большинство из предусмотренных мероприятий выполнено.

«Образование»

Как рассказал министр образования и науки РД Яхья Бучаев, в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году Минобрнауки РД реализует 7 региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Социальная активность», «Развитие системы поддержки молодёжи «Молодёжь России».

«По итогам закупочной кампании в 2022 году по мероприятиям 5 региональных проектов, где главным распорядителем бюджетных средств является Минобрнауки РД, заключены все 259 объявленных контрактов», – сообщил министр.

Что же сделано в рамках этого нацпроекта? Открыт 171 центр образования «Точка роста» в 40 муниципальных образованиях и 2 малых городах республики, запущен детский технопарк «Кванториум» в Каспийске на базе МБОУ «СОШ № 13», установлены 41 воркаут-площадка и 11 футбольных мини-полей в 52 общеобразовательных организациях, открыты «Региональный центр по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи «Альтаир»» и центры цифрового образования «IT-куб» на базе ГБПУ РД «Технический колледж им. Р. Н. Ашуралиева» и ГБПУ РД «Кизлярский профессионально-педагогический колледж», заключено 93 контракта по программе «Земский учитель», а также 145 образовательных организаций оснащено современным компьютерным оборудованием и т. д. Долго можно перечислять построенные и отремонтированные в последнее время школы, детские сады.

«Образование» – один из крупнейших нацпроектов, на него приходится чуть больше 40 % средств, и какие-то проблемы при его реализации неизбежны. По словам министра, есть риски по реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях. По проекту «Современная школа» главным распорядителем бюджетных средств является Минстрой РД. По двум объектам существует риск нарушения сроков ввода в эксплуатацию. «Сейчас на этих объектах продолжаются внутренние работы (покраска, побелка) в помещениях, в бассейнах и в спортивном зале, не завершена работа в части планировки беговых дорожек и спортивных площадок с учётом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ», – сказал Бучаев.

«Жильё и городская среда»

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» реализуется 4 региональных проекта: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».

Заключено 132 контракта на сумму 2571,6 млн рублей, или 97,8 % от планового объёма (135 контрактов). Говоря о реализации нацпроекта, министр строительства архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов отметил, что из заключённых контрактов один контракт расторгнут из-за неисполнения подрядчиком своих обязательств. Кассовое исполнение – 99,3 % к общему объёму финансирования.

Также он отметил, что Минстроем РД в целях обеспечения максимального кассового освоения средств по объектам образования, реализуемых в 2022 году, заключаются дополнительные соглашения с внесением изменений в существенные условия ранее заключённых контрактов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» (с изменениями и дополнениями), увеличение размера авансовых платежей до 90 %. По объектам, реализация которых запланирована на 2023 год, предусмотрено увеличение размера авансовых платежей до 50 %.

«Безопасные качественные дороги»

О ходе реализации проекта рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Алибек Алибеков. Он напомнил, что в рамках нацпроекта в Дагестане реализуется 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Заключено 20 контрактов (100 % от планового объема) по 2 региональным проектам на общую сумму 2322 млн рублей. По состоянию на 1 декабря 2022 года кассовое исполнение мероприятий обеспечено на 100 %.

«В рамках национального проекта завершены работы по приведению в нормативное состояние 72,5 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 49 км – автодороги регионального и межмуниципального значения, 2,5 км – улично-дорожная сеть в городе Дербенте, 21 км – улично-дорожная сеть в городе Махачкале.

Также в рамках нацпроекта установлено 15 камер фотовидеофиксации нарушений, 1 автоматический пункт весогабаритного контроля и завершён 2-й этап по внедрению ИТС в Махачкалинской агломерации. Показатели и результаты, предусмотренные в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Республики Дагестан в 2022 году, достигнуты», – подчеркнул Алибеков.

Он также отметил, что Минтрансом РД уже проведена контрактация по объектам, предусмотренным к реализации в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2023 год.

«Культура»

В рамках национального проекта реализуется 3 региональных проекта: «Культурная среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура». Для их реализации заключено 138 контрактов (100 % от планового объема) на общую сумму 862,5 млн рублей.

О том, какая работа проделана по нацпроекту «Культура», рассказала министр культуры РД Зарема Бутаева. По её словам, проведён капитальный ремонт в 12 домах культуры, 2 детских школах искусств, осуществлено переоснащение 5 образовательных учреждений в сфере культуры и техническое оснащение 3 муниципальных музеев и создано 4 модельные библиотеки.

Также проводится работа по завершению строительства и ввода в эксплуатацию «Дома танца ­ансамбля «Лезгинка» в Махачкале и Центра культурного развития в Кизляре.

Отдельно она выделила, что в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Цифровая культура» завершены работы по созданию мультимедийного гида по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности на базе ГБУ РД «Национальный музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи».

«Экология»

Выступая на заседании президиума Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности с докладом о ходе реализации нацпроекта «Экология», врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Абдула Умаханов рассказал, что в рамках данного нацпроекта Минприроды РД реализует 3 региональных проекта: «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов». В нацпроект входит также региональный проект «Сохранение лесов».

Заключено 6 контрактов, или 100 % от планового объёма, на сумму 10,2 млн рублей.

По словам Абдулы Умаханова, в целях реализации регионального проекта по обращению с ТКО в 2022 году заключены концессионные соглашения по созданию и эксплуатации объектов, на которых будет осуществляться обработка, обезвреживание, утилизация и захоронение твёрдых коммунальных отходов – речь идёт о 3 мусоросортировочных комплексах.

«6 декабря 2022 года было подписано финансовое соглашение о выделении 4,2 млрд рублей на реализацию проекта. Данные средства уже доведены до ООО «Республиканский экологический оператор», являющегося концессионером. В январе 2023 года будут начаты работы по строительству мусоросортировочных комплексов», – подчеркнул он.

Переходя к вопросу реализации проекта «Чистая страна», он сообщил, что запланирована ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в городах Хасавюрте, Каспийске, Южно-Сухокумске, Буйнакске. Бюджет проекта превышает 1013 млн рублей.

«Рекультивация вышеуказанных объектов запланирована к концу 2023 года. По всем объектам рекультивации разработаны проектные документации, которые уже прошли все этапы согласований, включая экспертизы достоверности определения сметной стоимости работ и государственную экологическую экспертизу.

Направлены заявки в Минприроды России на получение субсидии для реализации мероприятий по рекультивации. Данные заявки Минприроды России одобрены. Общая сумма средств, планируемых к выделению из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Чистая страна», также составляет более 1 млрд рублей. На реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2022 году было предусмотрено 3 млн рублей из федерального бюджета. Ссредства освоены в полном объёме», – заявил он.

«Цифровая экономика»

«На 2022 год бюджет нацпроекта утверждён в объёме 201,33 млн рублей. Заключено 4 запланированных контракта, контрактация средств составляет 100 %, они все исполнены», – подчеркнул министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов.

Так, в рамках реализации мероприятий по формированию ИТ-инфраструктуры государственных (муниципальных) образовательных организаций регионального проекта «Информационная инфраструктура» проведены проектно-изыскательские работы по 1310 школам и строительно-монтажные работы в 81 школе на общую сумму 191,41 млн рублей.

Для обеспечения функционирования службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» создана информационно-технологическая инфраструктура и завершена поставка, установка серверов, информационной системы фиксации и учёта обращений.

В республике утверждён перечень массовых социально значимых услуг (МСЗУ), включающий в себя 84 услуги, которые полностью переведены и доступны к получению в электронном формате.

Минцифры РД проведён ряд мероприятий, направленных на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронном формате и освещение преимуществ получения электронных услуг в печатных и электронных СМИ, на телевидении и радио, в социальных сетях», – отметил Гамзатов.

«Туризм и индустрия гостеприимства»

В 2022 году на реализацию проекта профинансировано и освоено 334,1 млн рублей (средства федерального бюджета – 150 млн рублей, средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 1,5 млн рублей, средства юридических лиц – 182,5 млн рублей), или 100 % от годовых назначений. В ходе реализации национального проекта заключено 10 соглашений.

В этом году Минтуризма РД запустило новую меру поддержки для муниципальных образований – предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях. Это даёт возможность муниципалитетам создать необходимую инфраструктуру и обеспечить безопасность на ключевых туристических направлениях.

Было поддержано 9 проектов в 8 районах Дагестана. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено выделение республике 532,8 млн рублей из федерального бюджета в следующем году.

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Мы рассказали об основных нацпроектах, которые имеют особую значимость для социально-экономического развития Республики Дагестан. Повторим ещё раз: при любой работе огромных масштабов невозможно всё предусмотреть, просчитать. Как показывает проведённый Счётной палатой Республики Дагестан мониторинг реализации национальных проектов, наряду с положительными результатами в их реализации есть проблемы и недостатки, которые не позволяют своевременно и в полном объёме выполнить запланированные мероприятия, а также обеспечить эффективное освоение бюджетных средств. В частности, есть случаи расторжения контрактов в связи с неисполнением контрагентами условий контрактов, не все подрядчики правильно рассчитывают свои силы и возможности, не по всем видам работ удаётся своевременно заключать контракты.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/fabrika-processov-dlya-nacproektov/