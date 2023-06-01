Ф. Фатуллаев: Дагестан — Азербайджан единый порыв свершений

«История так распорядилась, что между республикой Дагестан и республикой Азербайджан на протяжении столетий крепла связь не только между государствами, но и между народами.

Сегодня очень отрадно, что со стороны Азербайджанской республики виден тот порыв на конструктивное созидание общих крупных социально-экономических проектов.

В свою очередь наша страна всегда готова поддержать инициативы, исходящие из братской нам республики. Этому явилось очень красочное мероприятие по случаю открытия в Дербенте, в здании филиала Азербайджанского Государственного Экономического Университета центра Гейдара Алиева, приуроченное к 100-летию национального лидера Азербайджана.

Духовной основой послужила идея отпраздновать 100-летие Р.Гамзатова в Азербайджане, а 100-летие Г.Алиева в Дагестане. В свою очередь, нам азербайджанцам Дагестана очень приятно и видеть и наблюдать тот позитивный импульс со стороны Федеральных и республиканских властей, который способствует укреплению братских связей. Убежден что эта дружба принесет свои плоды в виде новых, совместных предприятий, открытых как на территории Азербайджана, так и на территории Дагестана.

Для примера, мы можем перенять структурный опыт развития АПК Азербайджана, который из года в год показывает высокие результаты, применяя высокие технологии.

Говоря об общности наших братских республик можно вспомнить как при СССР мы аграрии Дербентского района отправляли свою технику и рабочих в Кусарский и Хачмазский районы для заготовки соломы, так как в Азербайджане на 15-20 дней урожай собирали раньше.

По нефтепереработке также можем открыть совместные предприятия, ведь это колоссальные налоговые отчисления в бюджет республики.

Да и вообще основа человеческого бытия в его духе, нравственности, культуре. Именно общих духовных основ с Азербайджанской республикой у нас, у Дагестанцев очень много.

Убежден, что в ближайшем будущем мы создадим многое вместе с братской нам республикой Азербайджан. И наша общая работа должна будет приносить благополучие нашим народам!» — сказал Председатель Общественной Палаты Дербентского района Ф. Фатуллаев.