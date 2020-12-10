Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке Республики Дагестан на 7 декабря 2020 года

За период с 1 по 7 декабря 2020 года продолжались сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию. Так, помидоры и огурцы свежие подорожали на 6,6% и 1,4%, морковь, лук – на 2,7% и 0,6%. В то же время цены на картофель и капусту снизились на 0,7% и 0,6%.

Среди остальных продуктов питания значительный рост цен отмечался

яйца куриные (на 5,6%), масло подсолнечное (на 2,7%), сахар (на 1,6%), печенье (на 1,2%). На 0,4-0,9% подорожали: рыба мороженая неразделанная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, куры, вермишель, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, баранина. Вместе с тем цены на творог жирный и сметану снизились на 0,8% и 0,5% соответственно.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров значительный рост цен

рост цен отмечался на мыло хозяйственное (на 5,4%). На 0,2-0,7% подорожали: кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, порошок

стиральный, сигареты с фильтром отечественные, телевизоры цветного изображения, сухие корма для домашних животных. Цены на электропылесос

напольный снизились на 0,7%.

За неделю в группе наблюдаемых медикаментов наибольший рост цен

отмечен на метамизол натрия (Анальгин отечественный) (на 2,1%). На 0,1-

0,7% выросли цены на алмагель, офтан катахром, поливитамины с макро- и

микроэлементами, ренни, троксерутин, валокордин, флуоцинолона ацетонид.

В то же время на 0,3% снизились цены на бромгексин.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за прошедшую неделю не изменились.

Среди наблюдаемых услуг за неделю отмечалось сезонное снижение

стоимости одного дня пребывания в доме отдыха, пансионате (на 24,2%).