Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке Республики Дагестан на 17 августа 2020 года

Мониторинг цен, проведенный на потребительском рынке республики с одиннадцатого по семнадцатое августа, выявил изменения цен некоторых видов плодоовощной продукции. Так, подорожали помидоры, капуста. В то время как огурцы, репчатый лук, морковь, яблоки подешевели.

Зафиксирован рост цен на 1-1,8% на баранину, рыбу, кур, крупу, на 0,1-0,3% говядину, сметану, творог.

На 0,1-0,8% меньше стали стоить молоко, конфеты, куриные яйца, подсолнечное масло макароны.

Среди наблюдаемых непродовольственных товаров на 4,5% подорожали брюки для детей школьного возраста, на 3,1% — сорочка верхняя для мальчиков, на 2,7% — мыло хозяйственное, на 1,5% и 1,4% — футболка детская и электропылесос напольный, на 1% — легковой автомобиль иностранной марки, на 0,1% — шампунь, телевизор цветного изображения.

Вместе с тем, на 1,4% подешевели носки, гольфы детские, на 0,8% — пеленки для новорожденных, на 0,7% — мыло туалетное.

В группе медикаментов на 1% подорожал валокордин, на 0,1-0,5% — троксерутин, алмагель, офтан катахром. Вместе с тем, метамизол натрия (Анальгин отечественный) подешевел на 1,8%, линекс, поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо остались на уровне предыдущей недели.