Еженедельный мониторинг цен на потребительском рынке Республики Дагестан на 14 декабря 2020 года

За период с 8 по 14 декабря 2020 года продолжались сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию. Так, огурцы и помидоры свежие подорожали на 9,6% и 8,7%, картофель, морковь – на 2,7% и 2,5%. В то же время цены на лук репчатый и яблоки снизились на 2,6% и 0,7%.

Среди остальных продуктов питания продолжался рост цен на яйца куриные (на 6%), масло подсолнечное (на 2%), сахар (на 1,8%). Одновременно

консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный выросли в

цене на 1,1%, пшено, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб из

ржаной муки, рыба мороженая неразделанная, крупа гречневая-ядрица, мука

пшеничная — на 0,4-0,8%. Вместе с тем цены на куры и маргарин снизились

на 0,4%.

Из наблюдаемых непродовольственных товаров значительный рост цен

отмечался на мыло хозяйственное (на 2,1%), спички (на 1,9%), брюки для детей школьного возраста (на 1,6%), легковой автомобиль иностранной марки

новый (на 1%). На 0,4-0,9% выросли в цене пеленки для новорожденных,

носки мужские, подгузники детские бумажные (памперсы), костюм спортивный для детей школьного возраста, носки, гольфы детские, электропылесос

напольный.

За неделю в группе наблюдаемых медикаментов на 0,1-0,7% выросли

цены на бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами, алмагель,

ренни, валокордин, метамизол натрия (Анальгин отечественный). В то же

время на 0,5% и 0,4% снизились цены на линекс и офтан катахром соответственно, на 0,3% — троксерутин, на 0,1% — флуоцинолона ацетонид.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за прошедшую

неделю не изменились.

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