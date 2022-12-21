Ежегодный всероссийский онлайн-конкурс «Дорогой жизни названа!»

Всероссийский открытый, дистанционный (online) конкурс, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады «Дорогой жизни названа!», в рамках Всероссийского музыкального проекта «мы за великую державу» приурочен к государственному празднику, «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» или «День воинской славы России», проводится ежегодно 27 января.

Всем жителям Ленинграда и воинам, которые его освобождали, посвящен этот день.

Главной целью Ежегодного, Всероссийского открытого, дистанционного (online) конкурса, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, «Дорогой жизни названа!» является: сохранение исторической памяти о том периоде времени, когда многочисленные жертвы одних смогли подарить жизни другим. В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года, подписным Президентом России Владимиром Путиным «О внесении изменений в ст. 1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ начиная с 2014 года, 27 января является Днем воинской славы России, потому что именно в этот день в 1944 году произошло полное освобождение советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск и называется — «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Организация и проведение фестиваля-конкурса осуществляется при поддержке Администрации Президента РФ, Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, Генерального Совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия», Администрации Санкт-Петербурга.

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, Продюсерский центр «Театр-Студия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса Региональная Общественная Организация «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».