Ежегодный шахматно-шашечный турнир, посвящённый памяти учителей, прошел в Агульском районе

На протяжении всего существования и развития человеческой расы в разное время разным людям являлись на ум гениальные идеи, воплотившись в жизнь которые помогали обществу во многих сферах жизни, в том числе и в интересной и полезной организации досуга.

Шахматы и шашки — две игры, на которые можно потратить долю свободного времени и приобрести взамен определенные стратегические навыки и развить интеллектуальные способности. Интерес и внимание к этим играм в последние годы растут и традиционными становятся школьные и муниципальные шахматно-шашечные турниры, которые проводятся регулярно каждый год на достаточно хорошем уровне.

5 марта ежегодный шахматно-шашечный турнир, посвящённый памяти учителей района и (в этом году) памятной дате для республики — 100-летию образования ДАССР, провели в с. Рича. Практически все школы района обеспечили явку школьников на это интеллектуальное соревнование, а последние, в свою очередь, показали хороший результат. По итогам упорных состязаний места на пьедестале победы заняли:

(мальчики-шахматисты)

1. Гамзатов Гамзат (Ричинская СОШ)

2. Ибрагимов Омар (Ричинская СОШ)

3. Гамачаев Рамазан (Яркугская СОШ) ;

(девочки-шахматистки)

1. Гаджиева Фатимат (Ричинская СОШ)

2. Лутова Барият (Ричинская СОШ)

3. Гадисова Милана (Чирагская СОШ) ;

(мальчики-шашисты)

1. Раджабов Гасан (Арсугская СОШ)

2. Ахмедов Играмудин (Фитинская СОШ)

3. Мусаев Анвар (Тпигская СОШ)

(девочки-шашистки)

1. Омарова Саида (Миссинская СОШ)

2. Магарамова Гури (Ричинская СОШ)

3. Байрамова Ашура (Тпигская СОШ).

Церемония награждения победителей состоялась в здании КДЦ села, где программа мероприятия получила дельное разнообразие, благодаря выступлению представителей духовенства района с наставительными словами. Организаторами турнира выступили администрация МО «Агульский район» и МКОУ «Ричинская СОШ».

Завершились же игры совместной трапезой, к организации которой основательно подошла женская часть школьного коллектива села и уже в который раз сыграла значимую роль в оказании теплого приёма гостям со всего райна, в особенности, нашим юным спортсменам.

Хасбулат Гамзатов