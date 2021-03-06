Ежегодный шахматно-шашечный турнир, посвящённый памяти учителей, прошел в Агульском районе

На протяжении всего существования и развития человеческой расы в разное время разным людям являлись на ум гениальные идеи, воплотившись в жизнь которые помогали обществу во многих сферах жизни, в том числе и в интересной и полезной организации досуга.
Шахматы и шашки — две игры, на которые можно потратить долю свободного времени и приобрести взамен определенные стратегические навыки и развить интеллектуальные способности. Интерес и внимание к этим играм в последние годы растут и традиционными становятся школьные и муниципальные шахматно-шашечные турниры, которые проводятся регулярно каждый год на достаточно хорошем уровне.
5 марта ежегодный шахматно-шашечный турнир, посвящённый памяти учителей района и (в этом году) памятной дате для республики — 100-летию образования ДАССР, провели в с. Рича. Практически все школы района обеспечили явку школьников на это интеллектуальное соревнование, а последние, в свою очередь, показали хороший результат. По итогам упорных состязаний места на пьедестале победы заняли:
(мальчики-шахматисты)
1. Гамзатов Гамзат (Ричинская СОШ)
2. Ибрагимов Омар (Ричинская СОШ)
3. Гамачаев Рамазан (Яркугская СОШ) ;
(девочки-шахматистки)
1. Гаджиева Фатимат (Ричинская СОШ)
2. Лутова Барият (Ричинская СОШ)
3. Гадисова Милана (Чирагская СОШ) ;
(мальчики-шашисты)
1. Раджабов Гасан (Арсугская СОШ)
2. Ахмедов Играмудин (Фитинская СОШ)
3. Мусаев Анвар (Тпигская СОШ)
(девочки-шашистки)
1. Омарова Саида (Миссинская СОШ)
2. Магарамова Гури (Ричинская СОШ)
3. Байрамова Ашура (Тпигская СОШ).
Церемония награждения победителей состоялась в здании КДЦ села, где программа мероприятия получила дельное разнообразие, благодаря выступлению представителей духовенства района с наставительными словами. Организаторами турнира выступили администрация МО «Агульский район» и МКОУ «Ричинская СОШ».
Завершились же игры совместной трапезой, к организации которой основательно подошла женская часть школьного коллектива села и уже в который раз сыграла значимую роль в оказании теплого приёма гостям со всего райна, в особенности, нашим юным спортсменам.
Хасбулат Гамзатов