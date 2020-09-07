Ежегодный семинар-совещание по вопросам молодежной политики в СКФО пройдет в Дагестане

Окружной семинар-совещание по вопросам молодежной политике состоится в поселке Тюбе МР «Кумторкалинский район» республики Дагестан. Мероприятие намечено на седьмое, восьмое и девятое сентября и пройдет в бизнес-отеле «Сарыкум».

Цель семинара — это анализ работы в сфере молодежной политики за 2019 год и определение основных проектов в отношении молодежи на 2020 год.

В мероприятии примут участие представители всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Общее количество участников совещания составит шестьдесят человек.