Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»

Главная цель исследования:

-выявить актуальные проблемы управления в организациях некоммерческого, коммерческого и государственного секторов экономики

-определить составляющие организационного «здоровья» процесса администрирования

Миссия исследования:

— привлечь внимание общественности к социально значимым проблемам государственного и корпоративного управления;

— выстроить экспертно-аналитическую сеть (стратегические коммуникации) для обеспечения перспективного взаимодействия практико-ориентированных деятелей вузовской и академической управленческой науки с научно-ориентированными представителями делового и экспертного сообществ;

— развивать экспертно-аналитические исследования, направленные на обобщение практики администрирования и выявление резервов совершенствования процессов администрирования в государственных и муниципальных структурах, общественно значимых хозяйствующих субъектах и других коммерческих организациях, общественных объединениях и прочих некоммерческих организациях, руководствуясь миссиями Московского университета, признавая общественную значимость их надлежащей реализации, а также способствуя популяризации международного рейтинга университетов «Три миссии университета».

Целевая аудитория исследования: руководители организаций, руководители функциональных и (или) структурных подразделений, помощники (советники) руководителей, управленческие эксперты и специалисты по основному месту работы.

Метод:

-онлайн-опрос

-глубинные интервью (вводятся в 2019-2020 гг.)

Данные, собранные в ходе опроса, будут использованы исключительно в обобщенном виде на условиях конфиденциальности респондентов.