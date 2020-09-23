Ежегодное межсекторальное исследование «Индикаторы здорового администрирования»

Главная цель исследования:
-выявить актуальные проблемы управления в организациях некоммерческого, коммерческого и государственного секторов экономики
-определить составляющие организационного «здоровья» процесса администрирования
Миссия исследования:
— привлечь внимание общественности к социально значимым проблемам государственного и корпоративного управления;
— выстроить экспертно-аналитическую сеть (стратегические коммуникации) для обеспечения перспективного взаимодействия практико-ориентированных деятелей вузовской и академической управленческой науки с научно-ориентированными представителями делового и экспертного сообществ;
— развивать экспертно-аналитические исследования, направленные на обобщение практики администрирования и выявление резервов совершенствования процессов администрирования в государственных и муниципальных структурах, общественно значимых хозяйствующих субъектах и других коммерческих организациях, общественных объединениях и прочих некоммерческих организациях, руководствуясь миссиями Московского университета, признавая общественную значимость их надлежащей реализации, а также способствуя популяризации международного рейтинга университетов «Три миссии университета».
Целевая аудитория исследования: руководители организаций, руководители функциональных и (или) структурных подразделений, помощники (советники) руководителей, управленческие эксперты и специалисты по основному месту работы.
Метод:
-онлайн-опрос
-глубинные интервью (вводятся в 2019-2020 гг.)
Данные, собранные в ходе опроса, будут использованы исключительно в обобщенном виде на условиях конфиденциальности респондентов.