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Ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» пройдет во всех субъектах Российской Федерации

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7 октября 2020 года Вольное экономическое общество России (ВЭО России) сообщает опроведении в единый день, 7 октября 2020 года, во всех субъектах Российской Федерации общероссийской ежегодной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», которая входит в программу юбилейных мероприятий, посвященных 255-летию ВЭО России.

Диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического диктанта врежиме реального времени. Организатор Диктанта: Вольное экономическое общество России приучастии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов Российской Федерации, институтов Российской академии наук.

Цель Диктанта: определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценка экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.

Вольное экономическое общество России проводит общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» с 2017 года. В 2019 году в акции приняли участие 109 312 человек на 1516 площадках вовсех регионах нашей страны и на 11 зарубежных площадках в 4 иностранныхгосударствах. Ход Диктанта и его результаты широко освещаются ТАСС, «Российской газетой», Общественным телевидением России (ОТР), «Экономической газетой» и другими СМИ.

По результатам проведения Диктанта формируется аналитический отчет, в рамках которого даются оценка результатов проведения Диктанта, а также рекомендации, соответствующие целям и задачам акции.

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