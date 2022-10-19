Ежедневно резервисты из Новолакского района пополняют ряды мобилизованных

Накануне с межрайонного военного комиссариата по г.Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам провели очередную группу резервистов, среди которых и добровольцы из Новолакского района.

Провести ребят на призывной пункт прибыли глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов, сотрудники администрации МО «с.Новолакское», родственники и друзья. На месте мобилизованным вручили комплекты со спальными мешками, а также помогли с амуницией.

Рассказали на какие льготы они могут рассчитывать, а также какое денежное довольствие будут получать ежемесячно. Проинформировали о принятых мерах поддержки мобилизованных и их семей в муниципалитете.

Отметим, что ребят направят в учебные центры, а затем в зону СВО по защите Донбасса.

С напутственными словами к резервистам обратились военный комиссар Абакар Даудов и глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов. Они пожелали ребятам беречь себя и свои силы, и с успешно выполненными задачами вернуться поскорее домой.