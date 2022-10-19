Герои Z

Ежедневно резервисты из Новолакского района пополняют ряды мобилизованных

Оставить комментарий

Накануне с межрайонного военного комиссариата по г.Хасавюрт, Хасавюртовскому и Новолакскому районам провели очередную группу резервистов, среди которых и добровольцы из Новолакского района.

Провести ребят на призывной пункт прибыли глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов, сотрудники администрации МО «с.Новолакское», родственники и друзья. На месте мобилизованным вручили комплекты со спальными мешками, а также помогли с амуницией.

Рассказали на какие льготы они могут рассчитывать, а также какое денежное довольствие будут получать ежемесячно. Проинформировали о принятых мерах поддержки мобилизованных и их семей в муниципалитете.

Отметим, что ребят направят в учебные центры, а затем в зону СВО по защите Донбасса.

С напутственными словами к резервистам обратились военный комиссар Абакар Даудов и глава с.Новолакское Сулейман Рамазанов. Они пожелали ребятам беречь себя и свои силы, и с успешно выполненными задачами вернуться поскорее домой.

Также читают:

Медсестра Айназ Азизова из Табасаранского района с...
Жители Буйнакского района вносят свой вклад для по...
Депутаты НС РД торжественно проводили на переподго...
Добровольцы из Гумбетовского района идут защищать ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.