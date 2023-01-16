Её куклы – не просто игрушки

Представители каждой народности со своими оригинальными обычаями, традициями и языком украшают Дагестан, обогащают историю и культуру России. Очень важно способствовать сохранению и развитию народного творчества. Особая миссия в этой части возложена на мастеров декоративно-прикладного искусства.

Лауреат премии Правительства РД «Душа Дагестана» 2022 года Любовь Назарова хранит и приумножает самобытность родного Тарумовского района, идентичность проживающих здесь народов.

Родилась она в 1967 году в семье партийного работника Александра Бутузова, который был знатоком истории по долгу службы и хранителем традиций народной культуры по зову сердца. Любовь к родному краю, к своим истокам с детства прививал и дочери. А рукоделию, как семейному хобби, с пяти лет Любу обучали мама с бабушкой. Тогда же девочка сшила свое первое платьице для куклы. Потом уже самостоятельно, по книгам изучила технику вязального крючка и освоила мастерство вышивания.

Художество должно присутствовать абсолютно в любом деле, занятии, считала Люба Назарова и искала свое предназначение в разной творческой среде. В школьные годы в Доме культуры увлекалась народными танцами, проявляя сценические и хореографические способности. И, наверное, могла бы стать хореографом, если бы не любила так сильно рукоделие.

Поэтому в 1984 году поступила в Ленинградское швейное училище. В одной из поездок по Белоруссии посетила этнокультурный музей в Минске, где еще больше прониклась интересом к народному искусству и уже не представляла свою жизнь без него.

С 2001 года Любовь Назарова работает преподавателем в Тарумовской детской школе искусств, с 2003-го участвует вместе с ученицами в республиканских конкурсах, где занимает призовые места. А с 2018 года – мастер народного декоративно-прикладного творчества Тарумовского межпоселенческого центра культуры и досуга. С ее приходом в центре оформили «Уголок русской избы», рассказывающий о многовековых традициях русской культуры.

«Это сакральное место. В русской избе под одной крышей жили и вели общее хозяйство несколько поколений – деды, отцы, сыновья, внуки», – делится Назарова.

Расширяя творческие горизонты, Любовь Александровна изучила историю народной куклы и женского национального русского костюма. Создала три женских образа, научилась делать обереговые и авторские куклы. Начала серьезно изучать различные технологии их пошива, подбирать выкройки, материалы. В результате у нее выработался свой неповторимый стиль.

Одежда, аксессуары – всё продумано до мелочей. Каждая кукла подчёркивает индивидуальность автора. «Кукла – неизменный спутник человека, первая среди игрушек. Но куклы были не просто игрушками, через них передавали систему ценностей народной культуры. Наряд отражает эстетическую и духовную значимость. Обереговая хранит от бед, создает правильный настрой, помогает в делах. Лицо у таких кукол, как правило, не обозначается, чтобы в нее не вселились недобрые силы. Авторская же, напротив, узнаваема, это маленькое произведение искусства, герой со своими эмоциями и характером», – говорит мастерица.

А еще Любовь Александровна много лет занимается лоскутным шитьем. Созданные ею лоскутные панно часто бывают представлены на международных и региональных выставках, многочисленных фестивалях, пользуются большим спросом у настоящих ценителей народного искусства.

Любовь Александровна постоянно находится в творческом поиске и работает над новыми проектами. Участвовала во многих республиканских, всероссийских и международных мероприятиях, проводимых в Дагестане («Традиция», «Дербент-2000», «Цамаури», «Горцы», «Масленица», «Пасха», «Мой Дагестан», «Душа казачества»…). В ее творческой копилке множество призов, наград и дипломов.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/ejo-kukly-ne-prosto-igrushki/