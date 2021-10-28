Этот обыкновенный шиповник

Осень. Время не только заготовки солений и варений , уборки урожая, но и резкой смены погоды, первых заморозков. И, как следствие, первого пика простудных заболеваний — насморк, грипп, ангина. При первых же симптомах мы бежим в аптеку, где запасаемся среди прочих лекарств и витамином С (аскорбиновой кислотой) и усердно пичкаем им себя и семью. А между тем прямо рядом с нами обитает природный чемпион по содержанию этого витамина — шиповник. Он содержит 2,5- 5,3% аскорбиновой кислоты от общей массы. Помимо витамина С это растение содержит другие витамины, провитамины, сахар, органические кислоты. Недаром наши бабушки не бежали в аптеку, а отправляли в лес детей и сушили плоды шиповника, которыми и лечили простудные заболевания. Чай, отвары, настои, варенья, компоты из плодов шиповника успешно вели борьбу с недугами.

Мы забываем о природной аптеке, хотя часто видим эти ярко-красные плоды на опушках лесов, в оврагах и других тенистых местах.

Полезны не только плоды шиповника — листва, лепестки цветов, корневая часть, плоды , молодые и сочные побеги- всё идёт для приготовления настоек и отваров, которыми лечат не только простудные заболевания, но и другие. Учёные и врачи выделили много свойств шиповника- иммуностимулирующий, антисептический, кровоостанавливающий, мочегонный, желчегонный, тонизирующий и др. Отвары шиповника используют для снятия усталости и для похудения.

Настой — самая распространённая форма использования шиповника. Как его приготовить? Очень просто.

— сполоснуть термос горячей водой;

— промыть 7-12 сушённых плодов проточной водой и поместить в термос;

— добавить кипяток (600-1000 мл.);

— плотно закрыть и настаивать не менее 8 часов.

В свежеприготовленном виде хранится настой не более 7-8 часов, для длительного хранения настой нужно поместить в холодильник. Норма потребления настоя для взрослых — 200 мл., для детей — 100 мл.

Для людей, страдающих гастритом, язвой желудка, тромбофлебитом некоторыми другими заболеваниями, приём настоя шиповника нежелателен.

Абдулрашид Рамазанов