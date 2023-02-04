Быть военным — дело не из легких. Профессия военного уважаемая, героическая. Это выбор настоящих мужчин, верных сыновей Отчизны. На их сильных плечах лежит огромная ответственность. Они всегда готовы принять первый удар врага на себя. И за мужество проявленное в боевых действих получают безусловно заслуженно награды. Наш земляк Заирхан Бокеев недавно тоже получил военную награду — медаль «За отвагу».

Уроженец села Батыр — Мурза Заирхан Толемисович Бокеев, получив аттестат о полном среднем образовании, твердо решил стать военным, защитником своей страны.

В 2008 году Заирхан поступил в Санкт- Петербургскую Михайловскую военную артиллерийскую академию и окончил ее с отличием. Во время учёбы в военной академии курсант Заирхан Бокеев за образцовое выполнение должностных обязанностей, высокие показатели в профессиональной деятельности был не раз награжден грамотами. После окончания академии в 2013 году Заирхан был распределен в военную часть в Костромской области. Сегодня он дослужился до старшего офицера батареи наземной артиллерии. Имеет награды за боевые отличия, за хорошую службу. Когда началась специальная военная операция на Украине, старший офицер Заирхан Бокеев в конце февраля в числе первых отправился на защиту своего Отечества.

Выполняя боевые задачи специальной военной операции он внёс лепту в освобождение Киевского направления, Херсонской области, Луганской Народной Республики от неофашистов. За самоотверженность и мужество в бою при защите Отечества Заирхан Бокеев удостоился медали «За отвагу».

В сентябре при выполнении боевых заданий нашего земляка тяжело ранило в правое плечо. После ранения он проходил лечение в Москве в госпитале имени Вишневского. В эти дни проходит реабилитацию в своей родной воинской части.

Сегодня главное и важное для Заирхана — это поддержка семьи, родных людей, особенно, его папы Толемиса и мамы Фатимат, любимого брата, сестры, друзей, которые переживают за него и от чистого сердца желают ему скорейшего выздоровления.

Боец после реабилитации снова хочет встать в ряды защитников Отечества.

Выражаем огромную благодарность за службу и желаем нашим доблестным воинам, в том числе и Заирхану, здоровья и успехов во всем!

Источник: Голос степи