Есть такая профессия — Родину защищать

С момента объявления частичной мобилизации, в России тысячи молодых людей отправились в зону СВО для защиты интересов родного Отечества. За спинами многих из них был лишь год срочной службы, однако это не заставило их свернуть назад. Наоборот, своим настроем и верой в победу они подбадривают родных и близких в этот сложный для страны момент.

В числе этих бойцов и ребята из Агульского района. Много уроженцев муниципалитета находятся в зоне СВО, проходя службу по контракту или же призванные в рамках частичной мобилизации.

25 сентября в боевой строй нашей армии вступил и Алибег Муртазалиев. В числе других ребят он с готовностью отозвался на боевой клич, отказываясь отсиживаться дома, пока другие ребята находятся на передовой. Ему 24 года. Это самый яркий возраст, когда в психологии человека активны преимущественно собственные приоритеты, однако, здесь Алибег выбивается из общего числа. Отодвинув свои интересы на второстепенный план, он выбирает приоритетом интересы Отечества.

Алибег только в мае месяце 2022 года вернулся домой после завершения срочной службы в звании сержанта. Когда стартовала спецоперация по освобождению населения Донбасса, он еще находился в рядах срочников, однако, с момента начала мобилизация встал в ряды вооружённых сил России уже для решения боевых задач.

Родные и близкие Алибега отмечают, что боевой дух, ответственность и смелость всегда были его отличительными чертами. Он родился и вырос в многодетной дружной семье и, будучи самым старшим братом, всегда показывал отличный пример для подражания. Такая ответственность перед семьей обязывала проявлять правильное поведение, и Алибег сразу приобщился к труду, демонстрируя самостоятельность и мудрость в выборе правильных решений.

Учителя отзываются о нем как о способном, прилежном ученике, который в ходе образовательного процесса проявлял высокий уровень знаний по всем предметам. Кроме того, Алибег активно занимался спортом, считая, что физическое здоровье является обязательным условием для развития молодежи. А также всегда принимал участие в спортивной и общественной жизни Буркихана. Этому способствовала его коммуникабельность. Очевидно, что все его личные качества позволят Алибегу достойно пройти свой боевой путь и вернуться на родину с Победой.

В судьбе героя нашей статьи имя Алибег – особенное.

Прадедушка воина по материнской линии – Алибег, был призван в ряды Советской Армии в огненном 1941. Он был родом из села Шари Агульского района. С боями прошёл нашу страну и пол-Европы и свой боевой путь завершил в Берлине. Эта память о героическом пути фронтовика живет в сердцах его потомков.

Другой дедушка героя нашей публикации – Алибег был животноводом. Да не простым, а таким, которого ставят в пример. В свое время он еще посетил ВДНХ и был представлен к Ордену трудового Красного знамени. Труженик села, проявлял усердие в труде и считал, что каждый человек должен трудиться на благо района, республики и страны.

Дядя Алибега — Сафарбег Муртазалиев- в составе ограниченного контингента советских войск выполнял свой интернациональный долг в Афганистане в 80-х годах прошлого века.

Их потомок Алибег мудро сочетает в себе самые лучшие черты своих родных и близких. В том, что его сын никогда не отступится от возложенных на него обязательств, уверен отец солдата Амирбег. Он сам служил три года пограничником на военно-морской базе в Тихом океане и уверен, что наши агульские ребята служат верой и правдой, с честью защищая интересы родного Отечества. Рассказывая о сыне, он отметил: «Я, как отец, горд своим сыном. Он вырос достойным человеком, а сегодня стал еще и отважным воином. Мы, горцы, всегда защищали свою страну, мужественно сражались за ее интересы. Сегодня в боевом строю мой сын. И я горд за него и желаю нашим ребятам только Победы!».

Луиза Гусукаева