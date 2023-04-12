Есть такая профессия — Родину защищать!

Это уже много лет как лозунг, как слоган, если хотите. Легендарная кинолента «Офицеры» стала главным символом престижности военной службы как в советский, так и в постсоветские периоды.

В поп-культуре только хит конца 80-х группы «Status Quo» («In the army now») смог ещё как-то обновить и дополнить образ воинской службы как профессии. А что сегодня? Как и какими словами можно убедить молодого парня в том, что служба по контракту в ВС РФ — это самое то? Материальная сторона такой службы? Социальный пакет и сопутствующие льготы? Возможности дальнейшего карьерного будущего? Военная ипотека, в конце концов!

Об этом и не только мы попробовали поговорить с нашими гостями в студии ток-шоу «Общественный интерес». Тема передачи «Служба по контракту: почетно и выгодно!». СМОТРЕТЬ