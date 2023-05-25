Есть над чем задуматься…

Уверен, не могут не радовать истинного патриота России даже незначительные успехи наших Вооружённых сил на театре бое­вых действий на Украине. Тем более сегодня, когда наметился значительный успех российской группировки войск в зоне проведения спецоперации.

Так-то оно так. Но когда слышишь сообщения о боевых потерях с нашей и украинской стороны, видишь, каким образом на Украине идёт насильственная мобилизация – хватают и отправляют без боевой подготовки, фактически на убой юношей, едва достигших призывного возраста, когда знаешь, что они не имеют никакого отношения к нацистским факельным шествиям и маршам с вызывающими бандеровскими и антироссийскими кричалками, зная все это, становится как-то не по себе. И даже известное выражение писателя Александра Чаковского «Война без жертв не бывает» в данном случае очень слабое и никчемное утешение.

При этом невольно возникают сомнения: может, не стоило браться России за полную демилитаризацию и денацификацию всей Украины, потому что это не решит вопрос кардинально: сразу за границами Украины грозит нам не менее воинственно и амбициозно настроенное Польское воеводство с дрейфующими в фарватере США западноевропейскими государствами и прибалтами.

Продолжение…