Есть на кого равняться

Говоря официальным языком, у граждан Российской Федерации, кроме прав, гарантированных Конституцией РФ, есть ещё и обязанности перед страной. И для каждого мужчины священный долг – защита Отечества, его территориальной целостности и суверенитета.

Именно эти истины стали лейтмотивом выступления полковника в отставке Явнуза Джамболаева, обратившегося с напутственным словом к будущим солдатам на торжественном митинге, посвящённом отправке первой партии призывников из Дагестана в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отрадно, что чётко понимают значимость службы в армии не только более 130 призывников, вставших в строй на плацу Республиканского сборного пункта, но и ребята, которым еще предстоит познать воинскую практику.

Вот что сказал один из новобранцев, вчера ещё студент Дагестанского государственного университета народного хозяйства А. Давудов: «Как юрист по образованию, отлично осознаю необходимость службы в армии, особенно в наше непростое время. Для участия в боевых действиях в СВО нас привлекать не будут. Будем поддержкой в тылу для старших товарищей, которые убыли на войну. От этой мысли чувствуем еще большую ответственность. Будем стараться. Таково мнение всех ребят, с кем успел здесь познакомиться».

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Республиканского военного комиссариата подполковник Гусен Омаргаджиев подчеркнул: «Все граждане РФ призывного возраста, независимо от расы, национальности, образования, вероисповедания, социального происхождения и положения подлежат призыву на военную службу. Отмечу по результатам отправки в войска первой партии новобранцев: призывную кампанию проведём успешно». Омаргаджиев также рассказал о деятельном участии и внимании, которое уделяют республиканские власти и общественные организации этому важному в жизни страны мероприятию.

Призыв на военную службу не только волнительное событие и хлопоты в жизни новобранца и его семьи, но и особый период в деятельности властных структур. На днях состоялась встреча группы депутатов во главе с заместителем Председателя Народного Собрания РД Юрием Левицким с представителями воинских частей регионов России, в которых предстоит служить нашим парням. Народных избранников волновали не только условия прохождения срочной службы, отношения между военнослужащими разных сроков призыва и из разных субъектов страны, качество питания и обеспечение вещевым имуществом, но и вопросы, касающиеся элементарных бытовых мелочей.

Лейтенант инженерных войск Э. Гиголян рассказал, что по прибытию в расположение части призывники будут распределены по подразделениям и начнут обучаться военным специальностям с учетом приобретённых на «гражданке» профессий.

А за пределами сборного пункта ожидали отправки своих сыновей взволнованные, не менее чем сами ребята, родители. Отец призывника С.Дажаева Умаргаджи рассказал, что сын готовился к службе, хотел ещё в осеннюю призывную кампанию отправиться в армию, но из-за травмы, полученной в ходе спортивных соревнований, получил отсрочку. И вот, после восстановления, сам пошёл в военкомат. Умаргаджи добавил: «Мужик должен служить и уметь защищать Родину. Я сам отслужил и проработал в органах правопорядка. При устройстве на работу даже коммерческие структуры сегодня предпочтение отдают прошедшим армейскую службу соискателям».

Смотришь на стройные ряды наших призывников, которые по зову сердца и во имя исполнения священного конституционного долга идут служить в армию, а перед глазами встают неприглядные картины из телевизора, на которых военкомовские работники Украины, прикрываясь каретами скорой помощи, вылавливают на улицах молодых парней призывного возраста. Хватают, насильно ставят под ружьё и отправляют без всякой военной подготовки в зону боевых действий. Ловишь себя на мысли, что наши ребята точно знают – им есть что защищать, и кого защищать, в отличие от их украинских сверстников, которым предстоит сражаться и умирать за насильно навязанный извне бандеро-фашистский режим и сомнительные ценности.

… В наш век Интернет прочно вошёл во все сферы жизни, а новости – и хорошие, и плохие сегодня распространяются со скоростью света. Когда в новостных лентах и соцсетях читаешь сообщения о мужественных поступках наших земляков, гордость одолевает, что и ты родом из гордого горного Дагестана, и живешь рядом с такими прекрасными и достойными людьми.

Обратился к призванным на службу парням с просьбой быть достойными памяти предков, свято чтить обычаи и традиции народов Страны гор, в делах ратных равняться на Героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Украине!

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/est-na-kogo-ravnya-tsya/