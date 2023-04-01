Есть место подвигу отныне и вовеки

Наши военнослужащие, выполняющие ответственные задачи спецоперации, демонстрируют беззаветную храбрость, исключительный героизм, непреклонную решительность и высокий профессионализм.

Современные защитники Родины продолжают славные боевые традиции своих предшественников и, сражаясь в ходе специальной военной операции, чтут подвиги тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял нашу Родину.

В ряду тех, кто геройски защищает наши рубежи Отечества в зоне СВО, лейтенант Саид Магомедов из Тарумовки, брат офицера Шамиля Магомедова, посмертно награжденного Государственной наградой – медалью «За отвагу».

Саид Магомедов воюет достойно и храбро.

Так, мотострелковой роте лейтенанта Саида Магомедова была поставлена задача по обороне одного из населённых пунктов, освобождённого от вооружённых формирований украинских националистов.

Неонацисты, стремясь восстановить контроль над утраченными позициями, предприняли попытку прорыва оборонительных рубежей российских войск в зоне ответственности подразделения лейтенанта Магомедова. В ходе наступления радикалы применяли миномёты, а также беспилотную авиацию.

Находясь на передовом рубеже обороны, Саид руководил действиями подчинённых.

Прицельным огнём по выдвинувшимся боевикам мотострелки сковали их действия и нанесли большой урон. В ходе боя Саид получил тяжёлое ранение, однако, несмотря на это, продолжил руководить обороной населённого пункта, заставив националистов по итогам боя отступить на исходные позиции.

Смелые и самоотверженные действия офицера, а также профессионализм и слаженность действий его боевых товарищей позволили российским мотострелкам сорвать наступление врага и удержать населённый пункт.

В настоящее время Саид находится дома, в Тарумовке, на реабилитации после ранения.