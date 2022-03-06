Если засунуть голову в песок — НАТО не исчезнет 

Военная спецоперация, начатая Владимиром Путиным в Украине внезапно с трамплина мира, сначала создала диссонанс. И не то, чтобы общество не понимало причин. Люди просто не хотят войны.

Простые граждане, бизнесмены, блогеры, звезды могут просто не хотеть войны, просто игнорировать обострение со стороны НАТО, озвучивать слабое и капризное «НЕ ХОЧУ!» Это та свобода слова и действий, которая недоступна руководству страны в лице главнокомандующего Владимира Путина.

Сейчас причины принятого тяжёлого решения очевидны: Европа, США, НАТО не могут бесконечно продолжать политику подавления и провокации — именно это должен был увидеть мир! И он это увидел!

Пусть на арене мировых СМИ Россию демонизируют и облагают санкциями. Россия может закрыть глаза на нелюбовь иностранных государств, сможет преодолеть последствия санкций. Однако закрой она глаза на происходящее у её границ, будущее было бы гораздо печальнее.