На сегодняшний день самым актуальным вопросом среди населения является вопрос «А вы сделали прививку?». Многих сильно волнует действие на организм вакцины от коронавируса. Есть, конечно, и те, кто абсолютно спокойно к этому относится. Одной из них является госслужащая из села Тпиг Фереза Курбанова.

«По роду своей деятельности я имею частый контакт с населением. Всегда были опасения заболеть. Наблюдая, как массово болели окружающие, в том числе и близкие мне люди, какими тяжелыми были последствия от коронавируса, я осознанно решила сделать себе прививку «Спутник-V».

Моя мама оказалась в больнице на ИВЛ и после выписки до сих пор не восстановилась. Руководствуясь негативным личным опытом, я понимала, что вакцинация — это единственный способ защитить себя и близких от коронавируса. Если я заражусь, и если меня госпитализируют, каково будет моим детям? А если я буду болеть бессимптомно и инфицирую других людей? Именно эти вопросы, задаваемые самой себе, не давали мне покоя. Поэтому, не оглядываясь, пошла в нашу поликлинику и получила первую дозу вакцины. Через 21 день пойду получить и вторую дозу.

Последствия прививки перенесла на ногах. Сами понимаете работа, и нет возможности отлежаться. И вообще я серьезно отношусь к прививочным кампаниям и ежегодно вакцинируюсь от гриппа тоже», — рассказала Курбанова.

Батитай Габибулаева