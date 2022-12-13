«Если дать размах крыльям этих детей, то они взлетят», — учитель Хадижат Раджабова

Делегация из Дагестана встретилась с дагестанским учителем, которая приехала преподавать детям Запорожской области. Хадижат Раджабова приехала в Мелитополь из Кизлярского района. Она занимает должность завуча школы, а также ведет у школьников биологию и химию. «Мы приехали сюда для продолжения и восстановления образовательного процесса», — рассказала она.

Раджабова признается, что их очень хорошо приняли местные дети: «Замечательные, талантливые, чудные дети. Нас приняли очень тепло. Мы почувствовали себя нужными и важными». Учитель отмечает, что в силу происходящих событий, дети имели педагогические упущения в знаниях. «Но это не значит, что они были неграмотными. Дети очень одаренные. Если раскрывать их потенциал, то он просто безграничен. И мы видим этот потенциал. Важно создать для них условия. Если дать размах крыльям этих детей, то они взлетят», — подчеркивает Раджабова.

Рассказывая о том, как ее родные приняли ее решение приехать в Запорожскую область, педагог признается, что всегда сама взвешенно принимала решения: «Я только спросила мнение своего отца. И он сказал, что всегда меня поддержит. Сказал, что знает, как я предана этому делу и что создана для того, чтобы воспитывать подрастающее поколение». Отметила Хадижат Раджабова и то, что чувствует, будто бы никуда и не уезжала, так как вокруг много дагестанцев. «Дагестанцы это просто героические люди, они своим теплом озаряют всех вокруг, это просто необыкновенные люди. И это не просто высокопарные слова, они доказывают это делом», — подчеркнула она.

Источник: Мирмол