Эскиз панорамы «Штурм аула Ахульго» будет выставлен в дагестанском музее

Эскиз панорамы известного художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» будет экспонироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой. Об этом стало известно сегодня, 29 декабря, в ходе встречи Председателя Правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова и бизнесмена Камиля Халилова.

Ранее эскиз картины о событиях Кавказской войны Халилов приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s. Сегодня эскиз был перевезен в Дагестан.

Абдулпатах Амирханов поблагодарил Камиля Халилова за такое решение, отметив, что это важное событие для республики: «Это пример, когда дагестанец думает о своих земляках, вносит вклад в культуру родного региона. Теперь любой желающий сможет ознакомиться с произведением искусства».

Камиль Халилов, в свою очередь, отметил, что, приобретая эскиз, изначально планировал привезти его в Дагестан для экспонирования, чтобы широкий круг людей, все, кто увлекается искусством, смогли увидеть его.

Директор ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой» Салихат Гамзатова отметила, что для музея это большая удача, выдающееся и неожиданное событие.

Увидеть панораму «Штурм аула Ахульго» дагестанцы смогут уже в конце января.