Ещё одна дагестанская выпускница заняла призовое место в топовом интеллектуальном конкурсе страны — Всероссийской олимпиаде школьников!

Айшат Магомедова, ученица лицея № 39 города Махачкалы, продемонстрировала блестящие знания в области экологии — она набрала 92 балла из 118 возможных.

Всероссийская олимпиада школьников — старейшая и самая престижная олимпиада в стране. Победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов.

В аэропорту Махачкалы Айшат торжественно встретили министр образования Дагестана Яхья Бучаев и начальник городского управления образования Мурад Шафиев.

Девочка и её наставник получат по 100 тысяч рублей. Такое решение в отношении всех дагестанских школьников — призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников — было принято Сергеем Меликовым.