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Ещё один отец военнослужащего из Казбековского района отправился в зону СВО

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10 февраля перед отправкой очередного гуманитарного груза руководитель волонтёрского штаба #МЫВМЕСТЕ Ибрагим Булатханов отметил, что по поручению главы Гаджимурада Мусаева была организована акция по сбору военнослужащим тёплых одеялов и одежды, в которых они крайне нуждаются.

И вот сегодня производится отправка шестого гуманитарного груза с тёплыми предметами, в сборе которых оказали помощь глава села Дылым, благотворительное общество «Инсан», женский клуб района и другие сердобольные жители района.

Примечателен ещё и тот факт, что этот гуманитарный груз сопровождает житель села Дылым Маслим Абуязидов, отец военнослужащего Гаджимурада Абуязидова, который проявил личную инициативу в обеспечении груза из продовольствия для солдат. В свою очередь, всех женщин района поблагодарила Хадижат Магомедова за оказанную помощь в сборе тёплых предметов. Пусть, сказала Хадижат Магомедова, эти одеяла согреют солдат дагестанским теплом от морозов на передовой.

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