Общество

Ещё 9 госуслуг в Дагестане до конца года переведут в электронный формат

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Утверждён план-график перехода на предоставление государственных услуг Республики Дагестан в электронной форме на 2022 год.

Соответствующее распоряжение Правительства РД размещено на сайте кабмина.

Так, электронными станут услуги по:

приему заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования;

назначению выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера;

выдаче разрешений на использование объектов животного мира и другие.

План принят в целях исполнения норм федерального законодательства, а также повышения качества и доступности предоставления госуслуг в республике.

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