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Еще пять молодых ребят из Новолакского района отправились в зону СВО добровольцами, заключив контракты

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30 мая состоялись проводы пятерых молодых жителей Новолакского района, которые приняли решение заключить контракты и выехать в зону СВО на защиту Родины.

Провести отважных сельчан приехал и сам и.о. главы Новолакского района Сулейман Рамазанов.

Ранее ребята встретились с руководством муниципалитета и сообщили о своем желании воевать за страну в зоне СВО. Такое решение с гордостью было поддержано.

Ребята точно знают за что они идут воевать и с прекрасным настроением попрощались до скорой встречи со своими друзьями, которые также приехали их поддержать.

Отметим, что воинские части регулярно пополняются добровольцами-контрактниками из Новолакского района.

На сегодняшний день в зоне СВО только с этого района воюют порядка 300 ребят. Все они владеют боевыми навыками и полны желания вернуться с победой, искоренив нацизм и терроризм на Украине.

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