Еще один привитый

В Агульском районе число больных «COVID-19» за последнее время все еще растет и растет. В связи с этим растет количество иммунизированных людей тоже. Многие добровольно идут на иммунизацию. Люди уже осознают, что вакцинация является самым эффективным способом обезопасить себя и своих близких. Мирван Нариманович Кубаев, учитель «Буркиханской СОШ», тоже прошел первый этап иммунизации.

В беседе с ним я задала ему вопросы и получила ответы:

— Мирван Нариманович, как вы решились на вакцинацию?

— Я очень боялся этой вакцины, так как слышал, что она еще не прошла испытания. Но очень много заново заболевших «COVID-19». Все они очень тяжело переносят эту болезнь. У нас в роду Мирванарин многие болеют этим ковидом. Мне часто приходится, нехотя, с ними встречаться. И я испугался заразиться от них. Еще я боялся заразить моих маленьких детей, взрослую маму. Да еще моя работа связана с общением с детьми и взрослыми. Так я и решился привиться. Чем так заболеть, лучше болеть один день от прививки.

— А как проходит ваша иммунизация?

— В первый день ничего не было. На второй день мне стало некомфортно, температура повысилась и стала чуть выше нормы, был скачок давления, чувствовал легкое недомогание. Не смог даже пойти на работу. На следующий день все прошло, как ни в чем не бывало. Только небольшая боль в месте укола.

— Что вы советуете односельчанам насчет вакцинации?

— Я советую всем, кому дорого свое здоровье и здоровье окружающих себя родных людей, пройти иммунизацию. Наш род и так маленький, не хочу, чтобы еще уменьшился из-за этой болезни. Не дай Аллах никому заболеть этой болезнью. Дай Аллах всем здоровья, благополучия и мира на Земле!

Нафият Шамсудинова