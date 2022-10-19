Еще один герой нашего времени — Юсупов Расул

Ещё один герой нашего времени — военный, участвующий в спецоперации на Украине, Расул Юсупов. Родился он в селе Тухчар Новолакского района. С детства увлекался военной темой.

Служил он в войсковой части в Нижегородской области. «В 2021 году решил подписать контракт, потому что мне всегда нравилась военная выправка. Военные всегда нравились своей физической подготовкой. Также привлекла возможность покататься на БТР, полетать на вертолётах и спрыгнуть с парашютом», — рассказывает Расул.

С Каспийской морской флотилии их отправили в командировку. Расул — наводчик БТР и при подготовке к спецоперации, когда заряжали БТР-82а, он повредил большой палец руки, его уложили в госпиталь.

Переживания о своих товарищах и братьях по спецоперации не давали Расулу покоя, и он начал уговаривать лечащего врача отпустить его. После госпиталя, Расул спешно отправился обратно в свою роту.