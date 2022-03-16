Еще два завода Дагестана увеличат производство для недопущения роста цен

В частности, такие планы озвучило руководство птицефабрики ООО «Батыр Бройлер». Заместитель гендиректора птицекомплекса Казибек Батыров сообщил, что предприятие работает в штатном режиме.

«Более того, мы наращиваем наш потенциал для бесперебойных продаж и обеспечения населения качественной продукцией. Население ни в коей степени не будет испытывать в чем-то недостатка или уменьшения выпускаемой продукции, и мы в полной мере обеспечим рынок», — сказал представитель завода.

Увеличить производство риса планируют и на рисоперерабатывающем заводе ООО «Нива» Кизлярского района.

«В условиях санкций и импортозамещения данное хозяйство готово максимально удовлетворить потребности жителей республики, а также соседних регионов в зерновой продукции», — сообщили на предприятии, добавив, что будут сдерживать ценовую политику в интересах граждан.