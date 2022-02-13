Еще 5% до конца месяца

На сегодняшний день в Агульском районе вакцинацию прошли более 65% ее жителей. На последнем совещании у главы муниципалитета, докладывая об оперативной обстановке в районе, главврач Агульской ЦРБ Магомедзагид Багаудинов сообщил, что до конца месяца в планах достигнуть показателя по вакцинации в 70%. В Дагестане вакцинацией охвачено свыше 62% граждан. У главврача есть полмесяца, чтобы исполнить этот план. И будем надеяться, что с увеличением процента иммунизации в Агульском районе больше не будет зафиксировано ни одного положительного результата заболевания коронавирусом.

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