Еще 400 военнослужащих получат прививки от коронавируса

До конца недели 400 военнослужащих Каспийской флотилии получат прививки от коронавируса. В поликлинику ФГКУ «412 ВГ МО РФ» поступило еще 2 000 доз вакцины.

Две прививочные бригады заняты вакцинацией военнослужащих Каспийской флотилии. По словам медиков, осложнений от прививки или непереносимости компонентов препарата ни у кого не обнаружено.

Противовирусные прививки делают всем категориям военных: офицерам, контрактникам, призывникам, гражданскому персоналу и членам семей.

Вакцинация добровольная.