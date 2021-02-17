Вакцинация, Здравоохранение

Еще 400 военнослужащих получат прививки от коронавируса

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До конца недели 400 военнослужащих Каспийской флотилии получат прививки от коронавируса. В поликлинику ФГКУ «412 ВГ МО РФ» поступило еще 2 000 доз вакцины.

Две прививочные бригады заняты вакцинацией военнослужащих Каспийской флотилии. По словам медиков, осложнений от прививки или непереносимости компонентов препарата ни у кого не обнаружено.

Противовирусные прививки делают всем категориям военных: офицерам, контрактникам, призывникам, гражданскому персоналу и членам семей.
Вакцинация добровольная.

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