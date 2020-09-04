Еще 15 АЗС Дагестана решили «обелиться»

Владимир Васильев в присутствии представителей правоохранительных органов обсудил работу республиканских АЗС. Стало известно, что еще пятнадцать станций стали на путь «обеления».

Глава региона напомнил, что позиция правоохранителей, надзорных органов, общественности и простых граждан привела к увеличению бюджета более чем на 170 млрд рублей.

Кроме того, Васильев отметил, что действительность превзошла ожидания. Два года назад 58 АЗС уплатили в бюджет в 2 раза больше налогов. За что они стали собственниками сертификатов участников, противодействующих незаконной торговле.

Первый вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов считает такую методику уникальной, базирующейся на доверии. Он рассказал о показателях работы станций за предыдущие периоды. Так, подписание меморандума привело к увеличению бюджета на 257 млн. рублей в прошлом году.

Также на совещании был констатирован рост доверия к власти, который произошел из-за курса «обеления».

Владимир Васильев подвел итоги и сказал слова благодарности в адрес участников мероприятия. Он рассказал, что благодаря поступившим в бюджет финансовым средствам приобретены новые автобусы для школ и успешно реализуется программа «Земский учитель». В конце мероприятия вручили сертификаты новым участникам меморандума.