Эрмудин Бодениязов: «Служба не из легких, но Победа будет за нами»

Нелегкую службу в зоне специальной военной операции несут сейчас некоторые наши земляки. Ребята верят в то, что тут, в тылу, их любят и ждут. И они не имеют права проиграть.

Слова, которые говорят солдаты, получая весточки и помощь с малой родины (а отправляют такие весточки в основном наши юные ученики школ и других образовательных учреждений) –это всегда искренняя благодарность. Также это и их уставшие глаза от потерь боевых братьев… Но они верят в то, что их любят и ждут. И еще раз мы говорим– они не имеют права проиграть. Верим в них мы, в их стойкость и мужество…

Сегодня на страницах нашей газеты выходят в свет очень много материалов про дагестанских воинов, которые с честью защищают мирных жителей на территории Луганской и Донецкой Республик. И, конечно же, с большой гордостью пишем о своих земляках, которые с достоинством продолжают наследие отцов, проявивших мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны.

В образовательных учреждениях организовывают встречи с участниками СВО, когда они приезжают в краткосрочный отпуск. Они при встречах рассказывают о жизни на территории, где проходит СВО и как поменялась она после участия в ней.

Сегодня мне хочется рассказать еще об одном нашем земляке, который проходит контрактную службу на территории специальной военной операции. Это – Бодениязов Эрмудин Саитович.

Эрмудин родился и вырос в селении Нариман Ногайского района. Успешно окончив школу у себя в селе, он поступил в Сургутский педагогический университет с двумя профильными подготовками – Основы безопасности и жизнедеятельности и Физическая культура. После окончания данного высшего учебного заведения, он поступает на контрактную службу в рядах вооруженных сил России в Оренбургскую область. Это был декабрь 2020 года. В начале контракт был подписан на два года, сегодня основной срок контракта истек, но наш земляк продолжает службу во благо Родины, он защищает рубежи Российской Федерации в зоне СВО.

Со слов мамы Эрмудина, сын на жизнь не жалуется и не жалеет о выбранном пути. Хотя служба не из легких. Он будет стоять на защите Родины и обязательно вернется с победой. Он уверяет об этом родных, а мы верим в светлое будущее и Победа будет за нами – Россией!

Источник: Голос степи