Эпизоотическую ситуацию по бруцеллезу обсудили в Правительстве РД

Управление Роспотребнадзора по РД зарегистрировало несколько случаев острого бруцеллеза в селе Лологонитль Ахвахского района. Принимаемые меры по оздоровлению ситуации обсудили на совещании в Правительстве республики под руководством вице-премьера РД Абдулмуслима Абдулмуслимова. По словам замруководителя Управления Роспотребнадзора по РД Людмилы Пантиной, в республике разработан план противоэпидемических мероприятий для оздоровления эпизоотической ситуации по бруцеллезу. В соответствии с ним проводятся мероприятия в отношении семидесяти пяти заразных болезней.

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